Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da İlk Adım'dan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi

        Samsun Valiliğince Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında İlk Adım'dan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da İlk Adım'dan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Valiliğince Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında İlk Adım'dan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi açıldı.

        Samsun Valiliği himayelerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteğiyle Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde kurulan serginin açılışını Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi'nin Samsun İlkadım'dan Ankara'ya kadar süren yolculuğun serüvenini anlattığını söyledi.

        Akdin, "Fotoğraf ve yazılı belgelerle o süreçte İlkadım'dan Samsun'dan başlayarak Havza, Amasya, Sivas, Erzurum ve en son Ankara sürecindeki bütün yazışmaları da içine alan belgeleri barındıran sergimiz. Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında bütün materyalleri toplayarak böyle detaylı bir sergi meydana getirdik. Bu sergiyle amacımız insanların 100 yıl önceki Kurtuluş Mücadelesinin serüvenini birebir belgelerle fotoğraflarla görmesi." dedi.

        Serginin bir gün boyunca ziyarete açık kalacağı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Terme'de fener alayı düzenlendi
        Terme'de fener alayı düzenlendi
        Bafra'da bisiklet turu düzenlendi
        Bafra'da bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da şehit savcı Murat Uzun için düzenlenen mektup yarışmasında ödülle...
        Samsun'da şehit savcı Murat Uzun için düzenlenen mektup yarışmasında ödülle...
        Terme'de fotoğraf sergisi açıldı
        Terme'de fotoğraf sergisi açıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun´da 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
        Samsun´da 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 gözaltı