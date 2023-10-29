Samsun'da İlk Adım'dan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi

Samsun Valiliğince Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında İlk Adım'dan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi açıldı.

Samsun Valiliği himayelerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteğiyle Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde kurulan serginin açılışını Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlk Adımdan Kurtuluşa Milli Mücadele Sergisi'nin Samsun İlkadım'dan Ankara'ya kadar süren yolculuğun serüvenini anlattığını söyledi.

Akdin, "Fotoğraf ve yazılı belgelerle o süreçte İlkadım'dan Samsun'dan başlayarak Havza, Amasya, Sivas, Erzurum ve en son Ankara sürecindeki bütün yazışmaları da içine alan belgeleri barındıran sergimiz. Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında bütün materyalleri toplayarak böyle detaylı bir sergi meydana getirdik. Bu sergiyle amacımız insanların 100 yıl önceki Kurtuluş Mücadelesinin serüvenini birebir belgelerle fotoğraflarla görmesi." dedi.

Serginin bir gün boyunca ziyarete açık kalacağı öğrenildi.