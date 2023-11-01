Samsun'da inşaatı tamamlanan "dalga" formunda müzenin inşaatı tamamlandı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan dalga formundaki Samsun Müzesi'nin inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan dalga formundaki Samsun Müzesi'nin inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1981 tarihinde açılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki eserlerin Samsun Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

İnşaat çalışmaları 29 Ekim'de tamamlanan müzede, Amisos Hazineleri'nin yeniden halkla buluşturulacağı vurgulandı.

Yirmi bin metrekarelik kapalı alanı bulunan Samsun Müzesi'nde, arkeoloji ve etnografya müzesi, çocuk müzesi, sergi salonları, laboratuvarlar, kitap kafe, restoran, misafir sergi salonu, konferans salonu bölümleri ve büyük bir rekreasyon alanın yer aldığı aktarıldı.