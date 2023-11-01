Samsun kruvaziyer ile gelecek turistleri bekliyor Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yarın Rusya'nın Soçi kentinden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Samsun'a gelecek misafirler için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yarın Rusya'nın Soçi kentinden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Samsun'a gelecek misafirler için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Demir, makamında yaptığı basın toplantısında, uzun sürenin ardından Samsun'a kruvaziyer ile gelecek misafirler için beş ayrı program düzenlediklerini bildirdi.

Gelen misafirlerin özellikle ticari anlamda kente hareket katacağını belirten Demir, "Samsun'a geldiğinde şaşkına dönen, mest olan insanlarımız var. Bu konuda iyi bir ev sahipliği örneği de vermek istiyoruz. Limanımız son derece müsait bir liman. Her şeyimizle hazır olduktan sonra gelmelerini arzu ettik. Yatırımlarımızla beraber, büyük ölçüde artık insanları misafir edebilecek, gururla şehrimizi gezdirebilecek konuma geldik." dedi.

Samsun'un turizm potansiyelinin yüksek olduğunu, kruvaziyer rotasına dahil edilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Demir, kruvaziyer turizmi ile kente gelecek turistleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini anlattı.

Demir, "Turizmde her attığımız adımın her oluşturduğumuz gayretin neticesini istatistiksel olarak görmek istiyoruz. Kruvaziyer seferlerinin artması Turizm Master Planı'nda da yatırım noktasında da kentte turizmin gelişmesi noktasında bize çok ciddi destek verecektir." diye konuştu.