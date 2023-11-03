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        Samsunspor, yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:23
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        Samsunspor, yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Bu arada kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı süren Taylan Antalyalı'nın kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

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