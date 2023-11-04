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        Havzalı kadınların Filistin yararına düzenlediği kermes sona erdi

        Samsun'da, Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına düzenlenen kermes sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:50 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:05
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        Havzalı kadınların Filistin yararına düzenlediği kermes sona erdi
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        Samsun'da, Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına düzenlenen kermes sona erdi.

        Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik ve AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu başkanlığında oluşturulan Havza Kadınlar Platformu tarafından, Havza Belediyesi desteğiyle Kevser Camisi önünde 4 gün önce açılan kermes sona erdi.

        Kermesten elde edilen 175 bin lira, ilgili yardım hesabına yatırıldı.

        Çelik, AA muhabirine, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan mazlum ve mağdur Filistin halkı için alın teri döktüklerini belirterek, "Kadınlarımızın emeği ile kermesten toplanan parayı yardım hesabına yatırdık. Başta kermesimize büyük destek veren kadınlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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