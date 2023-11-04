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        Terme Belediye Başkanı Kılıç, siyasi parti ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki kurum, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 23:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:04
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        Terme Belediye Başkanı Kılıç, siyasi parti ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
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        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki kurum, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kılıç, Terme Belediyesine ait tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerini dinledi.

        STK temsilcilerine ilçelerine kazandırdıkları projeleri anlattıklarını belirten Kılıç, "Bu zamana kadar gönül meclisimizde hep birlikte ortak akıl ve istişare ile projelerimizi hayata geçirmek için mücadele verdik. İlçemize değer katacak çalışmalara devam ediyor ve vatandaşlarımıza gelecekte daha iyi bir yaşam ortamı sağlamak için işimizi severek yapıyoruz." dedi.

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