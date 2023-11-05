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        Samsun'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kortej düzenlendi

        Samsun'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:50 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:25
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        Samsun'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kortej düzenlendi
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        Samsun'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, kortej düzenlendi.

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve Kurtuluş İskelesi'nde son bulan kortej etkinliği gerçekleştirdi.

        Farkındalık oluşturmak amacıyla iyileşmiş aileleri, gençler ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Cumhuriyet kadın bando ekibi eşliğinde bisiklet ve motosikletlerle de katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri

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