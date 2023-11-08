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        Samsun'da silahla yaralama ve gasp tatbikatı

        Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğünce silahla yaralama ve gasp tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:32
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        Samsun'da silahla yaralama ve gasp tatbikatı
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        Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğünce silahla yaralama ve gasp tatbikatı yapıldı.

        İlkadım ilçesi Ulugazi ve Kale mahallerinin kesiştiği İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Asayiş Şube ekipleri, ilçedeki resmi ve sivil ekipler ile olay yeri inceleme ekipleri katıldı.

        Senaryo gereği, bir kişinin silahlı gasp sonucu yaralanması sonrası kaçan 2 zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Haber merkezinin anonsuyla önceden belirlenen noktalarda görev alan ekipler, kaçan şahısların yakalanması için güzergahlarda önlem alarak şüphelileri kısa sürede yakaladı.

        Güvenlik önleminin alındığı bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri de olayın gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çekerek delil topladı.

        Çevredeki vatandaşlar, haberleri olmadığı için gerçek sandıkları tatbikatı merakla izledi.

        Zanlıların yakalanması ve olay yeri inceleme çalışmaları sonrası tatbikat başarıyla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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