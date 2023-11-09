Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni Havza'da yaklaşık 3 bin 500 kişi gezdi

        Havza Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) katkılarıyla ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneğine ait Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni yaklaşık 3 bin 500 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni Havza'da yaklaşık 3 bin 500 kişi gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) katkılarıyla ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneğine ait Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni yaklaşık 3 bin 500 kişi ziyaret etti.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde 6 gün ziyarete açık kalan müzeyi ziyaret eden Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Yüksel, Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği temsilcisi Ali Murat Kalegil'den müze hakkında bilgi aldı.

        Acar, müzeyi Cumhuriyet'in 100. yılında ilçelerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Çanakkale destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü ecdadımız bu vatanı bize bırakırken kanlarını dökmekten kaçınmamış, canlarını feda etmiştir. Türk milleti dünyaya, 'Türkler vatanı, bayrağı, ezanı için gerektiği yerde canını ortaya koyar, kimse bizimle baş edemez' mesajı vermiştir. Çanakkale destanını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, dünya literatürüne altın harflerle yazdırmıştır. Bu nedenle Çanakkale ruhunu özellikle Türk gençleri ve çocukları olarak iyi anlamamız lazım." dedi.

        Acar, müzeyi 6 günde yaklaşık 3 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

        Kalegil de 2009'dan bu yana Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezip gidemeyen, ziyaret imkanı bulamayanlara Çanakkale ruhunu anlatmaya ve aktarmaya gayret gösterdiklerini anlatarak, "2017'den sonra da 'Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale Projesi' kapsamında ücretsiz olarak sergimizi, il ve ilçeler bazında gezdirmeye devam ediyoruz. Müzemizde Çanakkale Savaşları'nda kullanılan silah, cephane, savaş malzemeleri, günlük yaşama dair eşyalar ile sağlık ekipmanları yer almakta." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
        AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
        Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        (ÖZEL) Samsunsporlu Rick Van Drongelen: Antrenmanların karşılığını aldık
        (ÖZEL) Samsunsporlu Rick Van Drongelen: Antrenmanların karşılığını aldık
        Prof. Dr. Ardalı: Sanal suya dikkat edilmeli
        Prof. Dr. Ardalı: Sanal suya dikkat edilmeli
        Atatürk, Samsun'da özel konser ile anılacak
        Atatürk, Samsun'da özel konser ile anılacak
        OMÜ Rektörü Ünal, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle buluştu
        OMÜ Rektörü Ünal, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle buluştu