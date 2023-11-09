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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:07
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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışmada, 4 ayrı suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.H, Emirefendi Mahallesi'nde yakalandı.

        O.H, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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