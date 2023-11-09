AK Parti'li Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türk milleti için 10 Kasım'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile ilelebet yaşayacağını belirtti.

10 Kasım'ın Büyük Önder Atatürk'ü anma, düşüncelerini ve hedeflerini anlama günü olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türk milleti, ülkemizin bütünlüğüne kasteden, cennet vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadele ruhu ile zafere ulaşmıştır. Bu, dünyada bir milletin yeniden doğuşuna en iyi örnek olmuştur. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda milletimizi müşterek ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizi Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Büyük bir millet, bağrından yetiştirdiği büyük insanlarla zaferler kazanmış, vatanımızı yeniden güçlü bir devlet haline getirmiştir. Cumhuriyet'imizin 100. yılını şanla, şerefle kutlarken, Büyük Önder'imizi, kahramanlarımızı da minnetle anıyoruz."

Türk milletinin Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, "Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ülkemizi büyük hedeflere ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkarmak için seferberlik anlayışıyla çalışmalar devam ediyor. Büyük Önder Atatürk'ü anlamak ve anmak, vatanımıza en iyi hizmeti vermek, çok çalışmak, büyük hedeflere ulaştırmak, onun çizdiği yolda ilerlemekle daha çok anlam kazanacaktır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.