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        Samsun'da Atatürk, vefatının 85'inci yılında 85 fotoğrafla anıldı

        Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla "10 Kasım'a Özel Atatürk Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:57
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        Samsun'da Atatürk, vefatının 85'inci yılında 85 fotoğrafla anıldı
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        Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla "10 Kasım'a Özel Atatürk Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        İlkadım Belediyesi tarafından belediye binasında düzenlenen ve Atatürk'ün 85 fotoğrafının yer aldığı sergi, iki gün ziyarete açık kalacak.

        Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, serginin açılışında, Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen veya nadir bulunan fotoğraflarını vefatının 85'inci yılında sergilemek istediklerini belirterek, "Amacımız, Ata'mızın vefatının 85. yılında 9 Kasım'da sergi açarak insanlarda 10 Kasım hassasiyeti oluşturmak. 85 Atatürk fotoğrafını salonun her tarafına yayarak vatandaşların Atatürk'ün her halini görüp bilmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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