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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye gözaltı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:50 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:20
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye gözaltı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 487,92 gram sentetik uyuşturucu, 119 sentetik ecza hapı, 8,58 gram esrar, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar ile 2 ruhsatsız tabanca, 137 tabanca fişeği ve 5 tüfek kartuşu ele geçirdi.

        Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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