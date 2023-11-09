Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliye gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 487,92 gram sentetik uyuşturucu, 119 sentetik ecza hapı, 8,58 gram esrar, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar ile 2 ruhsatsız tabanca, 137 tabanca fişeği ve 5 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.