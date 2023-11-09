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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:19
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Etyemez Mahallesi'nde Z.A’nın adresine operasyon düzenlendi.

        Ekipler, yaptıkları aramada 80 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kasatura bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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