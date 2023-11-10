Samsun'da 2 motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Alparslan Mahallesi'nde apartmanın önünde F.K'ye ait park halindeki motosikletin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık şüphelileri Ö.B. ile M.M'yi il merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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