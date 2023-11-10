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        Samsun'da 2 motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:00
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        Samsun'da 2 motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Alparslan Mahallesi'nde apartmanın önünde F.K'ye ait park halindeki motosikletin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

        Ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık şüphelileri Ö.B. ile M.M'yi il merkezinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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