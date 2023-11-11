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        Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:04
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        Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Elijah Pemberton ile yollarını ayırdığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Elijah Pemberton'a takımımıza vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Pemberton, Reeder Samsunspor ile bu sezon çıktığı 3 maçta 12 sayı kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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