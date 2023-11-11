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        Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2023 fidan dağıtıldı

        Bu yıl, "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza ilçesinde 2 bin 23 fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:16
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        Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2023 fidan dağıtıldı
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        Bu yıl, "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza ilçesinde 2 bin 23 fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Kevser Parkı'nda Havza Orman İşletme Şefliğince gerçekleştirilen etkinlikte 2 bin 23 fidan ücretsiz olarak verildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlara fidan dağıttı.

        Ayvat, geleceği bırakılacak en güzel şeyin daha yeşil bir doğaya sahip dünya olduğunu ifade etti.

        Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında karaçam, erguvan, defne, ıhlamur, çınar ve servi fidanı dağıtıldığını belirtti.

        Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de katıldı.

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