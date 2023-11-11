Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 1849 sentetik ecza hapı, 276,64 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

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