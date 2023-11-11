Samsun ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Amasya ve Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Amasya ve Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi 100. yıl Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Orhan Tavlı ve diğer katılımcılar fidan dikti.

Tavlı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını belirterek, "Gururla kutladığımız Cumhuriyet'in 100. yılında, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'dayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyet’e Nefes' temasıyla 81 ilde 2 bin 23 lokasyonda milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Samsun genelinde 100 bin fidan dikildiği ifade edildi.

- Kastamonu

Kastamonu Konukça köyü Gelersin mevkisinde düzenlenen etkinlikte, kurum müdürlerinden sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilerden ailelerine çok sayıda kişi fidan dikti.

Etkinliğe gelenlere Orman Bölge Müdürlüğünce atkı, şapka ve çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada yaptığı açıklamada, ormanların milli servet olduğuna işaret etti.

Ağaçlara kıymet verilmesi gerektiğini söyleyen Dallı, "Ağaç dikmeyi alışkanlık haline getireceğiz, elimizdekileri özenle koruyacağız. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu yüzyılda ülkemizin her köşesini yeşillendirme imkanı buluruz. İstiyoruz ki kıraç yerimiz kalmasın." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu'nun orman varlığı konusunda önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise yıl sonuna kadar Kastamonu'da 600 bin fidanın toprakla buluşturulacağını dile getirdi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kastamonu genelinde 25 bin fidan dikildiği belirtildi.

- Sinop

Sinop Akliman mevkisinde düzenlenen programda Vali Mustafa Özarslan, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop ve ilçelerinde 57 lokasyonda 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Türkiye haritasının silüetini işledikleri 4 bin metrekare alana 5 bin 700 fidan diktiklerini belirten Özarslan, toprakla buluşturdukları fidanların Cumhuriyet, ülke, millet, Sinop ve aydınlık gelecek için hayırlara vesile olmasını diledi.

Özarslan, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü ülke olduğunu dile getirerek, "2019'dan sonra 11 Kasım'ı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinden sonra bütün kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza ağaçlandırma konusunda büyük motivasyon sağlandı, halkın sahiplendiği bir alan oldu. Bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ormanın önemli bir yaşam ve gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Özarslan, şunları ifade etti:

"Dünyada yüzde 25 nüfus, geçimini ormandan sağlıyor. Yaklaşık yüzde 40 nüfus da yakacak ihtiyacını ormandan temin ediyor. Bundan dolayı yalnızca karaçam, kızılçam, sedir değil, kestane, ıhlamur, badem türü gelir getirici fidanları da toprakla buluşturuyoruz. İstiyoruz ki kırsalda yaşayan orman köylülerimiz refaha kavuşsun, kazanç sağlasın. Bu konuda çok başarılı çalışmalar da yapıyoruz."

Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur da Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlandığını hatırlatarak, "Ülkemizin silüetini işlediğimiz bu topraklarda dikilmesi planlanan binlerce fidan, kökleriyle toprağımızı kuvvetlice sarmaya başlayacak. Dolayısıyla Cumhuriyet'imizin nice 100. yıllarına şahitlik edip yarınlarımıza umut olacak." dedi.

- Çankırı

Çankırı'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu.

Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, Ballıca Kampüsü mevkisindeki fidan dikim töreninde, Milli Ağaçlandırma Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle 11 Kasım 2019'dan itibaren kutlandığını hatırlattı.

Bu yıl "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla yola çıkıldığını dile getiren Polatlı, 81 ilde 100. Yıl Cumhuriyet ormanları tesis edilerek ülke genelinde 2 bin 23 farklı noktada 5 milyon 2 bin 23 fidan dikileceğini bildirdi.

Çankırı'da da 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturarak Cumhuriyet'e nefes olacaklarını söyleyen Polatlı, "Fidan dikim alanımızda Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel, her yılın anısına 1 Toros sediri fidanını toprakla buluşturuyoruz. Dünyanın yüzde 31'i, ülkemizin yüzde 29,6'sı, Çankırı ilimizin de yüzde 27'si ormanlarla kaplıdır. Çankırı ilimizin orman varlığını artırmak için ağaçlandırma çalışmalarımız her yıl devam etmektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da 2023 yılını temsil eden fidanı dikip can suyunu verdi.

- Amasya

Amasya'da Suluova Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinliğe, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Turabi, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, çeşitli kurum, kuruluş, siyasi parti temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Vali Doruk, öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlikte 9 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Programda ayrıca, Maden Şehitleri Hatıra Ormanı alanında şehit 8 madencinin ailesi de fidan dikti.

- Çorum

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Bayat ilçesinde bulunan ve kendisinin adını taşıyan hatıra ormanında dikim yaptı.

"Geleceğe nefes Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dağlı'nın 25 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Bayat ilçesinde oluşturulan "Kaymakam Zülkif Dağlı Hatıra Ormanı"nda tören düzenlendi.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Çorum'un yüzölçümünün yüzde 38'inin ormanlık alanlardan oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ağaçlandırma seferberliği başlattığını hatırlatan Dağlı, "Proje çerçevesinde Çorum'da 34 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılında 223 bin ağacı toprakla buluşturduk. 20 yılda 94 milyon fidan dikimi yapıldı. Bu sayıyı artıracağız." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da boş durumdaki bütün arazilere fidan dikerek ağaçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, her ilde 100. Yıl Cumhuriyet ormanları oluşturulduğunu, Türkiye'de orman varlığının 23,2 milyon hektara ulaştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Dağlı ve Ahlatcı ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.