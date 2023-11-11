Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:52 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        19 Mayıs Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen etkinlik, Şehit Hüseyin Aydın İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Beylik Mahallesi'nde bulunan Köy Yaşam Merkezi’nin bahçesindeki etkinlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş da fidan dikti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Asarcık ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 100 fidan dikildi
        Asarcık ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 100 fidan dikildi
        Samsun'da Türksat Çocuk Kulübü etkinliği düzenlendi
        Samsun'da Türksat Çocuk Kulübü etkinliği düzenlendi
        Bafra ve Çarşamba'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Bafra ve Çarşamba'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Yılport Samsunspor'dan Fransız ekibi Toulouse'a ziyaret
        Yılport Samsunspor'dan Fransız ekibi Toulouse'a ziyaret
        19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Samsun'da başladı
        19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Samsun'da başladı
        Samsun ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluş...
        Samsun ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluş...