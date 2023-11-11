19 Mayıs ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

19 Mayıs Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen etkinlik, Şehit Hüseyin Aydın İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Beylik Mahallesi'nde bulunan Köy Yaşam Merkezi’nin bahçesindeki etkinlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş da fidan dikti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.