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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:21
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Baskınlarda, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlayanların, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 18 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 10 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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