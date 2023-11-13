Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlayanların, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 10 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.