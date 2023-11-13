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        Havza'da Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin inşası sürüyor

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri inşaatında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:50
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        Havza'da Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin inşası sürüyor
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        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri inşaatında inceleme yaptı.

        Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Kazım Yıldız ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile birlikte ziyaret ettiği inşaat alanında yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı.

        Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi'nin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklendiğini söyledi.

        Projede zemin ve taban beton çalışmalarının tamamlandığını çelik konstrüksiyon çalışmalarının başladığını belirten Özdemir, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Özdemir, "İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, halkımızın, ilçemize gelen misafirlerin, yöresel ürün üreten üreticilerimizin, pazar esnafımızın yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesinin artacak olan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projemizi inşallah kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler daha sonra inşası tamamlanan Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Değirmenüstü Mahallesi Hilmi Tunalı Caddesinde yapımı devam eden park alanında incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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