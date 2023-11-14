Samsun'da akrabasının evini yakmak isteyen şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabasının evini yakmak isteyen şüpheli yakalandı.

Tabakhane Mahallesi Kanber Sokak'ta Ü.C.K, bilinmeyen sebepten halası K.K'nin evini yakmak istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin kapısında hasar oluştu.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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