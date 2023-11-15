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        Samsun'da motosikletlilere 347 bin 678 lira para cezası kesildi

        Samsun'da motosikletlilere yönelik denetimlerde 77 sürücüye 347 bin 678 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:56
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        Samsun'da motosikletlilere 347 bin 678 lira para cezası kesildi
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        Samsun'da motosikletlilere yönelik denetimlerde 77 sürücüye 347 bin 678 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı 70 ekip ve 204 personelin katıldığı denetimler gün boyu sürdü.

        Ekipler, 1166 GBT sorgusunda aralarında uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişiyi de gözaltına aldı.

        568 motosikletliyi kontrol eden ekipler, 77 motosiklet sürücüsüne 347 bin 678 lira para cezası uyguladı, 26 motosiklet ise trafikten men edildi.

        Uygulamalarda 218 araç kontrol edilirken 9 araç sürücüsüne ise 22 bin 964 lira para cezası uyguladı, 1 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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