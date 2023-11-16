"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, bu ay ikinci kez Samsun'a geldi.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, bu ay ikinci kez Samsun'a geldi.
Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 856 yolcu ve 424 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.
İşlemleri tamamlanan turistlere kırmızı gül verildi.
Turistler daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.
Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan demir alacağı öğrenildi.
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