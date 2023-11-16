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        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek

        Samsun'da 1500 hanenin tüketimine denk gelen elektriğin Yabancılar Çarşısı'nın çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile üretileceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:30
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        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek
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        Samsun'da 1500 hanenin tüketimine denk gelen elektriğin Yabancılar Çarşısı'nın çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile üretileceği belirtildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yabancılar Çarşısı'nın çatısına kurulan 2,5 megavat gücündeki Güneş Enerji Santralinde çalışmaların yüzde 85'inin tamamlandığı bildirildi.

        Yabancılar Çarşısı'nın 19 bin metrekare yüzey alanına kurulan güneş panelleriyle 1500 evin elektrik ihtiyacının karşılanacağı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yenilenebilir enerji projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu noktada önemli bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Yabancılar Çarşısı'nın çatısına da 2,5 megavat gücünde güneş enerji santrali kuruyoruz. Panel kurulumları tamamlandı. Genel anlamda projenin yapımının yüzde 85’i tamam diyebiliriz. Kalan kısımlarda en kısa sürede tamamlanacak ve elektrik üretimi başlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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