Terme Belediye Başkanı Kılıç esnafa yaptığı projeleri anlattı Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin çeşitli mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, bölgenin ekonomik gelişimi için hayata geçirilen projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin çeşitli mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, bölgenin ekonomik gelişimi için hayata geçirilen projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Kılıç, Kocaman Caddesi, Yunus Emre ve Yenidoğan mahallelerinde esnafla buluştu.

Bulvar yolu projesi kapsamında Sanayi Sitesi ve Kocaman Caddesi'nin kesiştiği noktada yeni pazar yeri için yollar açıldığını belirten Kılıç, "Eski Sanayi Sitesi ve Kocaman Caddesi bulvar bağlantı yolunun altyapı çalışmaları tamamlandı. Nasip olursa çok kısa sürede bulvar yolu birinci etabını kapalı pazar yeri ile birlikte tamamlayacağız. Bizler bu şehirde yaşıyoruz ve söz verdiğimiz her alanda projelerimizi bir bir hayata geçirmenin vatandaşlarımızla birlikte gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.