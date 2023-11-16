Samsun Üniversitesi ile SPL arasında iş birliği protokolü imzalandı Samsun Üniversitesi ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) arasında öğrencilerin finansal okuryazarlıklarını ve mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesi ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) arasında öğrencilerin finansal okuryazarlıklarını ve mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve SPL Genel Müdürü Serkan Karabacak tarafından imzalanan protokol ile öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırarak yükseköğrenim sonrası kariyer planlamalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokol kapsamında Samsun Üniversitesi, öğrencilerini SPL tarafından verilen lisansları almaları için teşvik edecek ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından lisans, sınav ve eğitim faaliyetleriyle ilgili üniversite bünyesinde çeşitli seminer, konferans ve tanıtım etkinlikleri de gerçekleştirilebilecek.

Samsun Üniversitesi öğrencilerine finansal piyasalarda mesleki bir kariyer yolu sunarken, SPL’nin eğitim alanındaki etkisini de artırıyor. Protokol, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak.