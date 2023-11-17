OMÜ ile Endonezya Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesi işbirliği anlaşması yaptı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Endonezya'nın Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesi arasında eğitim alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Endonezya'nın Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesi arasında eğitim alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzalandı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammad Zainuddin MA ve OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır protokole imza attı.

İşbirliği içinde olmanın iki tarafa da olumlu yansıyacağını belirten Alışır, "Yaklaşık 50 yıl önce kurulan üniversitemizde; ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarıyla birlikte 55 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 10’unu 120 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz. Aynı zamanda uluslararası öğrenciler ve akademisyenleri üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

OMÜ'nün teknolojik kalkınma hedeflerini yakından takip edip bu anlamda bilimsel ve AR-GE çalışmalarıyla sürekli kendini güncellediğini belirten Alışır, şunları kaydetti:

"Maulana Malik İbrahim Malang İslam Devlet Üniversitesinin gözlemlediğim kadarıyla eczacılık, kimya gibi alanlarda kuvvetli olduğunu gördük. Özellikle bu alanlarla beraber hem öğrencilerimizin farklı bakış açısı kazanması adına hem de öğretim elemanlarımızın AR-GE çalışmalarını beraber yürütmek adına bu tür işbirliklerini önemsediğimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Bu protokolle birçok öğrencinin ve akademik personelin bilimsel ve kültürel alanda kendilerini geliştirebileceğine inanıyoruz."

Programa, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Endonezya Fahri Konsolosu olan Dr. Eren Günhan Ulusoy, Uluslararası Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.