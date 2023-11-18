AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bugün Gazze'deki zulüm on yıllardır var. Bütün dünyanın önünde yaşanan bir vahşet var. Bu sivillere, çocuklara ve bebeklere yönelik vahşet." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bugün Gazze'deki zulüm on yıllardır var. Bütün dünyanın önünde yaşanan bir vahşet var. Bu sivillere, çocuklara ve bebeklere yönelik vahşet." dedi.

Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde restoranda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylara işaret eden Karaaslan, sessiz kalanları eleştirdi.

Bütün dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşandığını dile getiren Karaaslan, "Bugün Gazze'deki zulüm on yıllardır var. Bütün dünyanın önünde yaşanan bir vahşet var. Bu sivillere, çocuklara ve bebeklere yönelik vahşet. Bu vahşeti izleyen ona sessiz kalan, kulakları, gözleri kapatılmış, dünyada başka konular konuşulduğunda insan hakları, kadın hakları, çocuk haklarından bahsedenlerin sessizliği var." diye konuştu.

Dünyada yaşanan sessizliğe karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tavrı olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ama bu sessizliğe karşı Türkiye'nin bir tavrı var. Cumhurbaşkanımızın dün Almanya'da, ondan önce dünyanın farklı yerlerinde, Birleşmiş Milletler kürsüsünde bütün dünya liderlerinin gözünün içine bakarak ifade ettiği hakikat var. Hakikat, en güçlü olduğumuz yanımızdır. Bugün, mazlum coğrafyanın umutlarını yeniden yeşerten liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Dün Almanya'da vermiş olduğu yanıtla, 'Dünyada tekrar adil bir dünya mümkün' demenin yolunu açmış bir liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. (Türkiye) Sadece söylemle değil gönderdiğimiz yardımlarla, yaptığımız uluslararası diplomasi ile bütün dünya liderlerine Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlarla, kurulması planlanan sahra hastaneleri ile ağır hastaların Türkiye'ye getirilmesi ile mazlum coğrafyanın güvendiği limandır."

Türkiye'nin dünyaya umut olduğu için güçlü olması gerektiğinin altını çizen Karaaslan, "Bütün bu yöneticilere, dünya liderlerine, aslında lider demek de zor geliyor, bu sessizliğin hesabını sorduğu bir andır. İkinci 'one minute' diyenler oldu. Türkiye'nin bu vicdanı bin yıllardır süre gelen ecdadın bize miras bıraktığı içimizde taşıdığımız vicdandır. Biz dünyaya umut olabilmek için güçlü olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve MÜSİAD üyeleri katıldı.