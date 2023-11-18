Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Bora Satır, Engin Kalkan, Crawford 17, Mert Ali Sert 2, Levi 17, Henry 11, Mooney 13 , Göktuğ Baş 27

Darüşşafaka Lassa: Allman 12, Rahkman 15, Rıdvan Öncel 8, Can Korkmaz 10, Berk Demir 10, Timma 28, Bora Yaşar, Mccormack 9, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 17-22

Devre: 36-55

3. Periyot: 66-75

SAMSUN

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