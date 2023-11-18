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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:37
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Bora Satır, Engin Kalkan, Crawford 17, Mert Ali Sert 2, Levi 17, Henry 11, Mooney 13 , Göktuğ Baş 27

        Darüşşafaka Lassa: Allman 12, Rahkman 15, Rıdvan Öncel 8, Can Korkmaz 10, Berk Demir 10, Timma 28, Bora Yaşar, Mccormack 9, Muhsin Yaşar 6

        1. Periyot: 17-22

        Devre: 36-55

        3. Periyot: 66-75

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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