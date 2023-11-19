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        Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 2. etap müsabakaları Samsun'da devam ediyor

        Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 2. etap karşılaşmaları Samsun'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:17
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        Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 2. etap müsabakaları Samsun'da devam ediyor
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        Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 2. etap karşılaşmaları Samsun'da sürüyor.

        Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 19 kadın, 19 erkek takımında toplam 167 sporcu mücadele ediyor.

        Gençlik ve Spor İlkadım İlçe Müdürü Murat Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte masa tenisi branşında ilk kez Süper Lig takımlarını ağırladıklarını söyledi.

        Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nun ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına işaret eden Turan, şunları dile getirdi:

        "Türkiye genelindeki masa tenisi kulüplerinden yerli ve yabancı sporcuları Samsun'da ağırlıyoruz. Spor organizasyonlarını sadece bir yarışma ortamı olarak düşünmemek lazım. Spor organizasyonu aynı zamanda kente yerel turizme ciddi katkılar sağlamaktadır. Biz her zaman gelen sporcularımıza, takımlarımıza sadece bunun bir yarışma olmadığını, yarışmanın dışında şehrin yerel dinamikleri anlamında hem tarihine hem de turizm açısından güzel yerlerin görülmesi anlamında katkısı olduğunu ifade ediyoruz. Samsun biliyorsunuz bir de ilk adım şehri, yakın tarihe damga vurmuş bir şehir. Hem tanıtım anlamında hem de şehrimizin sportif altyapısının ne seviyede olduğunu göstermek anlamında bu organizasyonların büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz."

        Bupiliç Balıkesir sporcusu Aybüke Öner ise salonu ve organizasyonu çok beğendiklerini ifade etti.

        Öner, "Umuyoruz ki masa tenisi adına da böyle bir salon olur. Eski A Milli sporcusuyum. Türkiye'de ilk dörtte bulunduğum zamanlar oldu. Şu anda Süper Lig'de oynuyorum. Bu sene Bupiliç Balıkesir takımı adına Türkiye Süper Ligi'nde ilk dört takım arasında olmayı hedefliyoruz." dedi.

        Hatayspor Masa Tenisi sporcusu İranlı İman Golşahi de 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 3 yıldır da Süper Lig sporcusu olduğunu söyledi.

        Samsun'daki organizasyonu çok beğendiğini belirten Golşahi, "İran'da genç milli takımda 3, büyüklerde ise 1 yıl oynadım. Hatayspor'da masa tenisine devam ediyorum." diye konuştu.

        Süper Lig 2. etap karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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