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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:16
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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