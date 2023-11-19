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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık hükümlüsü kovalamacayla yakalandı

        Samsun'da hırsızlık suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:54
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık hükümlüsü kovalamacayla yakalandı
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        Samsun'da hırsızlık suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari B.A'yı (18) yakalamak için 25 Ağustos'tan itibaren çalışma yürüttü.

        Hükümlünün Atakum sahilde alkollü bir mekanda olduğu istihbaratını değerlendiren ekipler, buraya operasyon düzenledi. Polisleri gören B.A, kaçarak uzaklaştı.

        Bekçilerin de katıldığı kovalamaca sonucu ekipler, hırsızlık suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü bir apartmanın merdiven boşluğunda yakaladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen firari B.A, burada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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