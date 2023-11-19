Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık hükümlüsü kovalamacayla yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari B.A'yı (18) yakalamak için 25 Ağustos'tan itibaren çalışma yürüttü.

Hükümlünün Atakum sahilde alkollü bir mekanda olduğu istihbaratını değerlendiren ekipler, buraya operasyon düzenledi. Polisleri gören B.A, kaçarak uzaklaştı.

Bekçilerin de katıldığı kovalamaca sonucu ekipler, hırsızlık suçundan 30 yıl 11 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü bir apartmanın merdiven boşluğunda yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen firari B.A, burada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.