Çocuklar üşümesin diye atkı, bere ve yelek örüyorlar Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren "Çocuk Çiçek Yaşam Paylaşım Derneği"nin üyeleri, ördükleri atkı, bere ve yelekleri kırsal kesimde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren "Çocuk Çiçek Yaşam Paylaşım Derneği"nin üyeleri, ördükleri atkı, bere ve yelekleri kırsal kesimde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyor.

Çocuk Çiçek Yaşam Paylaşım Derneği, "Çocuklar Üşümesin" adıyla bir çalışma yürütüyor.

Dernek Başkanı Serpil Uzun, çocuklar için dernek üyeleriyle atkı, bere ve yelek ördüklerini, yaptıkları örgüleri ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdıklarını belirtti.

Şimdiye kadar Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya illeri ve ilçelerinde yaşayan çocuklara ulaştıklarını anlatan Uzun, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin il ve ilçelerindeki çocuklara da örgülerini ulaştırdıklarını belirtti.

Dernek bünyesinde örgü atölyesi oluşturduklarını ve dernek üyesi ve gönüllülerle çalıştıklarını anlatan Uzun, ayrıca ulaşabildikleri hastanelerdeki ihtiyaç sahibi hasta çocuk, yetişkin ve refakatçilerine de her türlü kıyafet desteği yaptıklarını sözlerine ekledi.