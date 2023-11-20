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        Samsun'da kurulan "Çocuk Meclisi"nden dünya liderlerine Gazze mesajı:

        Samsun'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle "Çocuk Meclisi" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:44
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        Samsun'da kurulan "Çocuk Meclisi"nden dünya liderlerine Gazze mesajı:
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        Samsun'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle "Çocuk Meclisi" kuruldu.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, 17 ilçeden 86 öğrencinin katılımıyla Meclis toplantısı yapıldı.

        Meclis üyesi öğrenciler, temsilcileri aracılığıyla ilçeleri hakkında eksiklikleri ve yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirdi.

        Çocuk Meclisi tarafından, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılan, Gazze'yle ilgili mesajların yer aldığı mektup, 8. sınıf öğrencisi Meclis Başkanı Zehra Zülal Başer tarafından okundu. Oylamaya sunulan "açık mektup" dünya liderlerine gönderilmek üzere oy birliği ile kabul edildi.

        - "Çocukların ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın"

        Mektupta, "Kimimiz beyaz, kimimiz sarı, kimimiz siyah. Bazılarımız üzgün, bazılarımız mutlu, birçoğumuz umutlu. Ya savaştan kaçıyor ya da yaşadıkları şehirlerde öldürülüyor çocuklar. Sahi ne kadar umurunuzda bir çocuğun yüreğinden geçenler? Her birimiz dünyanın umuduyuz. Çünkü çocuk sevgi, sevinç, heyecan ve masum bir kalptir." ifadelerine yer verildi.

        Dünya liderlerinden çocuklarının gözlerinin içine bakmaları istenen mektupta şunlar kaydedildi:

        "Çocuklarınıza bizden selam söyleyin. Umarız ki çocukların uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın. Çocuklarınızın gözlerine bakın lütfen. Yeni bir güne uyandıklarında annelerinin gülümsemesi yerine acının soğuk yüzünü görmesinler. Umarız ki çocuklarınız ülkenizde barış ve esenlik içinde okullarına devam edebilsinler. 'Acaba geri dönebilecek miyiz' endişesi yaşamasınlar. Senede bir gün çocuk hakları adına yazılıp çizilenlerle acılar dinmiyor. Dünyaya bakınca sınırlar, savaşlar, acılar görmek istemiyoruz artık. Çiçek kadar ömrümüzde sürekli avlanan çocuklar oluyor. 'Dünyaya bakınca üşüyorum' diyor bir çocuk. Bu çocuğun hissettikleri hiç mi umurunuzda değil? Dünya Çocuk Hakları geliyor her sene ve geçiyor. Bu sene geçmesin deyip kalıcı bir iş yapmak istiyorsanız mesela savaş sözcüğünü dünyanın tüm dillerinden çıkartıp çöpe atın. Büyümek istiyoruz eğer mümkünse. Çok şey mi istiyoruz?"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasında ilçe temsilcilerinin isteklerini en kısa sürede gerçekleştirebilmek için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

        Bütün dünya insanlarının Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyduklarının son dönemde görüldüğünü vurgulayan Demir, şunları ifade etti:

        "Medeniyet dediğimiz Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri dahil çocuk katliamlarına sessiz kalması hatta teşvik etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Siz de bunu en güzel şekilde burada ifade ettiniz. Bu mektubu dünya liderleri okuyacak, okuduklarında ne düşünecekler merak ediyorum. Evet sizleri tebrik ediyorum. Hiç merak etmeyin bugünkü toplantı bize çok şey öğretti. Birçok yeni programa şu anda imza attık. Bu gayretinizin, bu çabanızın çok önemli, hayırlı gelişmelere vesile olacağını önümüzdeki yıllarda göreceksiniz."

        Demir, öğrencilerin kendilerini çok iyi ifade ettiklerini belirterek, katkıları için öğretmenlere teşekkür etti.

        İlçe temsilcilerinin "Türkiye'yi gezmek istiyoruz." isteği üzerine Başkan Demir, Çocuk Meclisi'ne katılan bütün öğrencileri Türkiye turuna çıkaracağı sözünü verdi.

        Programın sonunda öğrenciler, Kurtuluş Yolu ve Tütün İskelesi'ne giderek Gazze'de öldürülen çocuklar için denize karanfil bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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