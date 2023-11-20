Travmaya maruz kalmış çocuklar Gazzeli çocukları için resim yaptı Samsun'da, travmaya maruz kalmış çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazzeli çocuklar için resim yaptı.

Samsun'da, travmaya maruz kalmış çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazzeli çocuklar için resim yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukları unutmadı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, travmaya maruz kalmış çocuklar Gazzeli çocuklar için resim yaparak üzerlerine, "Gazzeli çocuklar ölmesin, hep gülsün" yazdı.

Çocukların yaptığı resimler adliye koridorlarına asıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog Didem Yamaner Metin, tüm dünya çocukları gibi Gazze'de yaşayan çocukların da en temel hakkı olan yaşama hakkına kavuşmasını diledi.

Travmaya maruz kalmış çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Metin, geçen yıl Dünya Çocuk Hakları Günü'nde başlattıkları çalışma ile çocukların yaptıkları resimlerle adliye koridorlarını renklendirdiklerini aktardı.

Temennilerinin, hiçbir çocuğun adli sürece temas etmemesi olduğunu vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde de temennimiz, bugün tüm dünyanın gözlerinin önünde, tüm yasaların, kanunların, sözleşmelerin, insana dair ahlaki ve etik tüm ilkelerin çiğnendiği Gazze'de, çocuklarımızın evlerinin, okullarının, parklarının bombalandığı, çocuk hakkına karşı gerçekleştirilen tüm acımasız ve insanlık dışı eylemlerin bir an önce son bulması ve dünyadaki tüm çocukların en temel hakkı olan yaşama hakkına kavuşmasıdır."