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        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:54 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:00
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        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dededağı Mahallesi'nde dün kahvehanede çıkan silahlı kavgayla ilgili Doğukan G. ve Sefa B. ile olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan Emrah D. ile Burhan B'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralılardan Erdal D'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, 19 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartışmıştı. Yakınlarının da karışmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. yaralanmıştı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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