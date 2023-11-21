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        Bafra'da orta ölçekli sanayi sitesi çalışmaları sürüyor

        Bafra Belediyesi tarafından Aktekke Mahallesi sınırları içinde yapımına başlanan orta ölçekli sanayi sitesi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:54
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        Bafra'da orta ölçekli sanayi sitesi çalışmaları sürüyor
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        Bafra Belediyesi tarafından Aktekke Mahallesi sınırları içinde yapımına başlanan orta ölçekli sanayi sitesi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

        On bir bloktan oluşacak, Bafra’da örnek gösterilen projede A Blok içerisinde yer alacak 20 adet dükkanın demir imalatı tamamlanarak temel beton döküm aşamasına geçildi.

        Hafta sonu beton dökümüne başlayan ekipler, 8 bin metrekarelik alanın temel beton dökümünü gerçekleştiriyor.

        Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu projede yapımı devam eden blokta her dükkan 9 metre kat yüksekliğine, 400 metrekare kapalı alana, 240 metrekare açık alana sahip olacak. Her dükkanın 5 metre genişliğe 5 metre yüksekliğe sahip araç giriş kapısı, 1 adet personel giriş kapısı, 1 adet yangın çıkış kapısı, birer adet lavabo, 10 tonluk vinç taşıyıcı guseler yer alacak.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, proje tamamlandığında ilçenin sanayi altyapısının güçlenmiş olacağını belirterek, "İstihdam ve üretim de canlanacak. Bizler ilçemizde sorunları sadece konuşan değil, çözüm üreterek sonuca ulaştıran olacağız. İnanıyorum ki örnek projemizi Bafra’ya kazandırdığımızda esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin yüzündeki gülümseme her şeye değecek." ifadelerini kullandı.

        Proje tamamlandığında 420 adet sanayi dükkanı, 40 adet ticari amaçlı iş yeri, akaryakıt istasyonu, otopark alanları, sosyal alanlar, sağlık tesisi alanı, depolama alanı, idari ve hizmet binası, anaokulu alanı, teknik ve meslek lisesinin ilçeye kazandırılmış olacağını vurgulayan Kılıç, bu sayede bölge ekonomisinin büyümesine, istihdam olanaklarının artmasına ve sanayi altyapısının güçlenmesine önemli derecede katkı sağlanmış olacağını aktardı.

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