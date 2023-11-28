Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 3 adet tütün sarma makinesi, 3 sigara yapımında kullanılan kompresör, 1 hassas terazi, 70 bin makaron, 26 bin 600 dolu makaron, 38,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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