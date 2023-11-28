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        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:07
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        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 3 adet tütün sarma makinesi, 3 sigara yapımında kullanılan kompresör, 1 hassas terazi, 70 bin makaron, 26 bin 600 dolu makaron, 38,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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