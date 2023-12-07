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        19 Mayıs'ta Dünya Sivil Havacılık Günü kutlandı

        7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:59
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        19 Mayıs'ta Dünya Sivil Havacılık Günü kutlandı
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        7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde kutlandı.

        Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Topluluğu ile 19 Mayıs Belediyesinin iş birliğinde Nuri Demirbağ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Türk Hava Yolları İstihdam Müdürü Tuğba Cerrah ve Türk Hava Yolları Yurt Dışı İşe Alım Şefi Büşra Bayram, "Türk Hava Yollarının dünya sivil havacılık sektöründeki yeri, insan kaynakları süreçleri ve istihdam politikaları" ile ilgili bilgi verdi.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sivil havacılığa gönül vermiş öğrenciler başta olmak üzere tüm katılımcıların Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutlayarak, "Kurulduğu günden beri üniversitemiz ve belediyemiz arasında sıkı bir bağ kurduk. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın başta olmak üzere rektör yardımcıları ve akademik kadro ile sürekli görüşüyoruz. İlçemizin gelişmesi açısından büyük değer olarak gördüğümüz üniversitemizin her etkinliğini desteklemek ve o etkinlikte bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Gerek öğrenci konseyimiz, gerek öğrenci topluluklarımız gerekse TEKNOFEST takımlarımız ve yeni kurulan mezunlar derneğimiz ile sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

        Programın ardından katılımcılar, 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen hamsi festivaline katıldı, kampüs ve uçuş akademisini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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