Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'ta görev yapan birimleri, Çarşamba ilçesindeki Orman Park'ta (AVM) tatbikat düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'ta görev yapan birimleri, Çarşamba ilçesindeki Orman Park'ta (AVM) tatbikat düzenledi.

        Karadeniz sahil kenarında bulunan Orman Park'taki tatbikata, 109 personelin yanı sıra 112 Acil Servis helikopteri ve AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri katıldı.

        Tatbikat senaryosuna göre, aşırı yağışlar nedeniyle Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen selde bulundukları yerde mahsur kalanlara, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonrası müdahale edildi.

        İlk müdahalenin ardından, ilk 6 saatte diğer illerden gelen ekiplerin desteğiyle yaralıların kurtarılması ve helikopter ambulans ile nakilleri canlandırıldı.

        Tatbikat senaryosunda yaralıları canlandıran personel ise kostüm, makyaj ve oyunculukları ile gerçeği aratmadı.

        Bir başka ekipse alanda Mobil Sahra Hastanesi kurarak, bölgede çalışan ekiplerin haberleşmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere Mobil Komuta Haberleşme Aracında bulunan, afetlerde yerel haberleşmeyi sağlayan seyyar analog röleyi aktif hale getirdi.

        Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, tatbikatın ardından basın mensuplarına, 2 gündür tatbikat yaptıklarını anlattı.

        Çorum, Amasya, Ordu ve Samsun'da toplam 780 UMKE gönüllüsü olduğunu ve Samsun'un koordinatörlük yaptığını dile getiren Uras, "UMKE olarak yılda en az bir kez tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikatlarla bölge illeri arasındaki eş güdüm ve uyumlu çalışmayı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

        Tatbikatta Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış sonrasında sel baskınlarının meydana gelmesini konu aldıklarını anlatan Uras, "Senaryo gereği şiddetli yağış sonrası çok ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Bölge illeri, afet sırasında birinci seviyede birbirine destek illerdir. Yani Samsun'da büyük çaplı bir afet olduğu zaman buraya Çorum, Amasya ve Ordu'dan destek ekipleri gelir. Bugün de afetimizin 6. saatindeyiz ve bu illerden de bize destek geldi. 26 araç ve 109 personel ile afette vatandaşların kurtarılması ve tedavi edilmesi için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"

        Benzer Haberler

        Başarılı sporculardan 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret
        Başarılı sporculardan 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret
        'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 12 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 12 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        TAGEM, tarımda arz güvenliğini sağlamak için AR-GE çalışmalarına odaklandı
        TAGEM, tarımda arz güvenliğini sağlamak için AR-GE çalışmalarına odaklandı
        32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı
        32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı
        Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı