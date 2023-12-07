'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 12 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
SAMSUN´unİlkadım ilçesinde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
SAMSUN´unİlkadım ilçesinde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi´nde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.´yı üzerinde bir miktar metamfetaminle yakaladı. Gözaltına alınan ve daha önce birçok kez uyuşturucu kullanmaktan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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