'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 12 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi´nde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.´yı üzerinde bir miktar metamfetaminle yakaladı. Gözaltına alınan ve daha önce birçok kez uyuşturucu kullanmaktan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.