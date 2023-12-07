Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 12 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 12 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi´nde `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.´yı üzerinde bir miktar metamfetaminle yakaladı. Gözaltına alınan ve daha önce birçok kez uyuşturucu kullanmaktan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?

        Benzer Haberler

        TAGEM, tarımda arz güvenliğini sağlamak için AR-GE çalışmalarına odaklandı
        TAGEM, tarımda arz güvenliğini sağlamak için AR-GE çalışmalarına odaklandı
        32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı
        32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı
        Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yüz tanıma sistemiyle yakala...
        Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yüz tanıma sistemiyle yakala...
        Havza'da yöresel ürünler tesisinin protokolü imzalandı
        Havza'da yöresel ürünler tesisinin protokolü imzalandı