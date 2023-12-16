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        Çarşamba'da polis ekiplerinden "şok" uygulama

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 100'den fazla polis ile "şok" uygulama gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:37
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        Çarşamba'da polis ekiplerinden "şok" uygulama
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 100'den fazla polis ile "şok" uygulama gerçekleştirildi.

        Cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinden oluşan 10 amir ve 94 polis memurunun katılımıyla "şok" uygulama yapıldı.

        Uygulamada 5 umuma açık içkili iş yeri ile 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 1 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, 5 kişiye kumar oynamaktan toplam 20 bin 275 lira idari para cezası verildi.

        Denetimlerde 1470 kişi ile 366 araç kontrol edildi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 95 fişek, bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 8 fişek, faturasız havalı tüfek, 22 amaç dışı bıçak, 1 taşınması yasak bıçak ve 11 sentetik hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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