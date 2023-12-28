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        GÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı ve oğlu yaşamını yitirdi

        Samsun'un Bafra ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 01:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 01:48
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        GÜNCELLEME - Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı ve oğlu yaşamını yitirdi
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        Samsun’un Bafra ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen Semih A. (22) ile E.K. henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

        Dışarı taşan olayda şüpheli E.K, Semih A'yı göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı. Zanlı, kavgayı ayırmak isteyen baba H.A'yı (63) da elinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Semih A. hastanedeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Semih A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli E.K, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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