Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emirhan K. (19) yönetimindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ördek'e (55) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.