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        AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:32
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        AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, kamuoyunun hızlı ve doğru haber alma hakkı doğrultusunda görevini büyük fedakarlık ve özveriyle yerine getiren basın mensuplarının yerel, ulusal ve küresel gelişmelerin duyurulmasında önemli fonksiyon üstlendiğine işaret etti.

        Gazetecilerin, basın ahlak ilkelerine tavizsiz bağlı kalarak hakikati duyurduklarını belirten Karaaslan, "Zorlu şartlarda da olsa görevlerini hakkıyla ifa eden tüm basın çalışanlarına müteşekkiriz. 7 Ekim'den bu yana İsrail zulmüne maruz kalan Filistinlilerin yaşadığı dramı, hiçbir insani, ahlaki ve vicdani değeri bulunmayan İsrail'in işlediği katliamları canı pahasına dünyaya duyuran medya mensupları, tarihi bir sorumluluğun gereğini yerine getirmektedir. Filistin'de görevleri başında İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen tüm gazetecilere ve medya mensuplarına bir kez daha rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

        Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda Türkiye'nin her alanında yaşanan gelişmelerin iletişim alanına da olumlu yansımaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İletişimin yüzyılı olacak Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşlarımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklarla bilgilendirecek altyapıyı daha da güçlendirmeyi, hızla artan bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı etkili tedbir almayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın doğru habere ulaşma hakkının her platformda muhafaza edilmesi konusundaki kararlı duruşumuza katkı sunan tüm gazetecilere teşekkürlerimi sunuyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gece gündüz demeden özveriyle çalışan basın emekçilerini tebrik ediyor, her birine meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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