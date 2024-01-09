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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Yakakent ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:36
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Yakakent ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde S.C'ye ait iş yeri ve ikamette gerçekleştirdikleri aramada 19 bin 900 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), bir miktar bandrolsüz tütün, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

        Yakakent ilçesinde de A.S'nin (35) aracında yapılan aramada 50 kartonda 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.

        Ekipler, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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