Bafra'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, tarım sigortasının çiftçiler için önemli olduğunu, tüm çiftçilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğini söyledi.

TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz ise katılımcılara TARSİM'deki yenilikler ve uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını anlattı.