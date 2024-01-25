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        Samsun'da 40 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:43
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        Samsun'da 40 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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